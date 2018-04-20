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ПИПФ-2018: Мир двигают инноваторы

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ПИПФ 2018

В Пермском инженерно-промышленном форуме участвуют полторы тысячи человек, среди них – представители более 200 компаний со всей страны. Деловая программа включает порядка 30 событий на четырех площадках. Две из них – Краснокамская фабрика деревянной игрушки и Пермский часовой завод.

По соседству - две эпохи производства деревянной игрушки: здесь рисунок на детали наносят вручную, а с помощью цифрового станка это делается в разы быстрее.

Это самая понятная иллюстрация к всероссийской конференции QRM. Это аббревиатура стратегии Quick response manufacturing, иначе - быстрореагирующее производство.

Основной принцип этой стратегии можно представить так: есть «серое» время, которое тратится на выполнение того или иного заказа, и «белое», когда такая работа не ведётся. Стоит задача сократить «белое» время и увеличить «серое».

В зале - представители предприятий, участвующих в федеральной программе производительности труда. На территории региона таковых 25. Как заявлено, за 4 месяца в этих компаниях сократились аварийные простои, показатель производительности увеличился на 30%.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы должны понимать, куда движется мир, мы должны не следовать за ним, а видеть ту точку, то пространство, куда развиваются процессы и пытаться оказаться там быстрее. В конечном итоге мир двигают создатели, мир двигают инноваторы".

Старт федеральной программе на территории края в декабре 2017-го дал губернатор Максим Решетников и руководители пилотных предприятий, среди них - Краснокамская фабрика деревянной игрушки. Сегодня с экспресс-аудитом здесь побывали представители Минэкономразвития. Рекомендации, согласно той самой стратегии быстрореагирующего производства, сократить потери времени.

Александр Молодцов, советник министра экономического развития РФ: "У нас есть пакет мер поддержки для предприятий, которые прошли вот эту первичную работу с нашими партнёрами, с федеральным центром компетенций. Они готовы к техническому перевооружению - но уже на готовый эффективный процесс".

В помощь - рекомендации коллег из других стран.

Джекеле Хенрик Раукема, основатель фирмы “Leon Production Control” (Нидерланды): "У нас есть опыт работы с компаниями в Голландии, и мы внедрили это на практике, и у нас есть конкретные показатели по сокращению времени производства. Мы бы хотели внедрить этот опыт и здесь, в России".

Между тем, и у пермских предприятий уже есть свои наработки - стратегия быстрореагирующего производства внедряется на площадке «ПНППК». Именно туда 20 апреля отправятся участники конференции.

Основная площадка Пермского инженерно-промышленного форума – Фестивальный дом на эспланаде и новый павильон там же, где проходят пленарное заседание и выставка достижений двигателестроительной отрасли страны. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика

Опубликовано: 20.04.2018 в 15:55 в рубрике - Вести Пермь

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