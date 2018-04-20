Новости культуры. Пермь
- В Пермском театре оперы и балета продолжается открытый международный конкурс артистов балета «Арабеск». Накануне здесь завершился второй тур.
- Художественный руководитель «Арабеска», народный артист СССР, балетмейстер Владимир Васильев отметил день рождения в Перми. В свой праздник он презентовал в Пермской художественной галерее выставку живописных работ, созданных в разные годы.
- В Пермь на гастроли из Кемеровской области приехал актер и режиссер Петр Зубарев, основатель театра «Желтое окошко» в городе Мариинск.
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