Новости культуры. Пермь

- В Пермском театре оперы и балета продолжается открытый международный конкурс артистов балета «Арабеск». Накануне здесь завершился второй тур.

- Художественный руководитель «Арабеска», народный артист СССР, балетмейстер Владимир Васильев отметил день рождения в Перми. В свой праздник он презентовал в Пермской художественной галерее выставку живописных работ, созданных в разные годы.

- В Пермь на гастроли из Кемеровской области приехал актер и режиссер Петр Зубарев, основатель театра «Желтое окошко» в городе Мариинск.