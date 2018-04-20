Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей

Весенний призыв: Первые новобранцы отправились на службу в армию

смотреть видео

призывник

В Перми состоялась первая за нынешнюю весеннюю кампанию отправка солдат в армию. Всего до конца июля в Прикамье должно быть призвано три тысячи человек. Перед этим - инструктаж, медосмотр и снабжение всем необходимым - вплоть до банковских и телефонных карт.

Их пока немного. Два менеджера и два инженера - горный и ракетостроитель. Ребята первыми в этом году отправятся служить. Куда распределят, не знают. Идут пока не в ногу. Сначала на медкомиссию. Несколько врачей и дактилоскопия, кстати, на новом аппарате. Именно для этой четверки быть здоровыми, конечно, хорошо. Но умными - еще лучше. В службе пригодится. Все с высшим образованием.

армия

После короткого инструктажа - полное переодевание. Государство обеспечивает всем от и до. На складе есть любой размер и тем более полный комплект, вместе с которым выдается несессер - набор самого необходимого. Здесь есть зубная щетка, бритвенный станок, даже дезодорант имеется. Кстати, именно в момент примерки военной формы призывник начинает чувствовать себя настоящим солдатом.

Армия изменилась. Вместо кирзовых сапог и портянок ребята надевают носки и шнуруют ботинки. Вместо слезных прощаний через забор, как это было раньше, легкая тренировка. Без лирики - уходят всего на год. Новшества есть и в законах.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Если гражданин прошел переосвидетельствование, и он признан годным к военной службе по категории А, допустим, без ограничений или Б с незначительными ограничениями, то его призывают на военную службу, если он находится в пределах призывного возраста".

А для этих ребят - последние формальности. Получение двух карт - личной и банковской. Самое главное - объявление места службы. На армейском языке это называется выкуп.

Михаил Соседов, заместитель начальника штаба 59-й бригады управления: "Данные военнослужащие будут проходить воинскую службу в войсковой часть 28331 город Екатеринбург. Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи по свертыванию-развертыванию полевых пунктов управления".

призывники

Вот теперь в ногу идти получается уже лучше. Четверо ребят первые, а всего весной служить отправят три тысячи жителей Пермского края.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.04.2018 в 12:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей

Коммунисты - за конфискацию имущества коррупционеров

Планы на миллионы изменились

«ИММОШАН Россия» - новый потенциальный инвестор Прикамья

Не дожидаясь субботников

Стартовал Пермский инженерно-промышленный форум

В Перми закрыт детский развлекательный центр «Октябрь»

Владимира Васильева удивила и обрадовала очередь в галерею

Пермяков будут обучать мас- рестлингу

В Пермском крае новый прокурор


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей

Обратите внимание

в Перми

Весенний призыв: Первые новобранцы отправились на службу в армию

До конца июля в Прикамье должно быть призвано три тысячи человек.
20.04.2018 в 12:17

Метки: в Перми, Общество

В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей

С наступлением тепла активность клещей будет только усиливаться.
20.04.2018 в 11:39

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Коммунисты - за конфискацию имущества коррупционеров

Ратификация 20-й статьи конвенции ООН глубоко ранит чувства ворующих, уверены пермские коммунисты.
20.04.2018 в 11:18

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Деньги

Не дожидаясь субботников

В Перми повсеместно наводят порядок.
20.04.2018 в 10:07

Метки: в Перми, Общество, Власть

Стартовал Пермский инженерно-промышленный форум

Новейшие разработки представили крупнейшие производства Прикамья.
20.04.2018 в 09:37

Метки: в Перми, Экономика, В России

В России

Коммунисты - за конфискацию имущества коррупционеров

Ратификация 20-й статьи конвенции ООН глубоко ранит чувства ворующих, уверены пермские коммунисты.
20.04.2018 в 11:18

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Деньги

Скоро Крымский мост откроют для автомобилей

Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.
20.04.2018 в 11:11

Метки: В России, Общество

Стартовал Пермский инженерно-промышленный форум

Новейшие разработки представили крупнейшие производства Прикамья.
20.04.2018 в 09:37

Метки: в Перми, Экономика, В России

Прикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы

4 награды завоевали прикамские самбистки на Первенстве Европы.
19.04.2018 в 15:45

Метки: Спорт, Общество, В России, В мире

Что они туда кладут?

Со следующего года колбасу разделят на категории по буквам от А до Д.
19.04.2018 в 11:42

Метки: В России

Лента новостей RSS каналы

В Кудымкаре пройдет общегородской субботникВ Кудымкаре пройдет общегородской субботник

Что творится в ЖКХЧто творится в ЖКХ

Коми-Пермяцкий музей пополнил коллекцииКоми-Пермяцкий музей пополнил коллекции

Весенний призыв: Первые новобранцы отправились на службу в армиюВесенний призыв: Первые новобранцы отправились на службу в армию

В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещейВ Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей

Коммунисты - за конфискацию имущества коррупционеровКоммунисты - за конфискацию имущества коррупционеров

Скоро Крымский мост откроют для автомобилейСкоро Крымский мост откроют для автомобилей

Планы на миллионы изменилисьПланы на миллионы изменились

«ИММОШАН Россия» - новый потенциальный инвестор Прикамья«ИММОШАН Россия» - новый потенциальный инвестор Прикамья

Не дожидаясь субботниковНе дожидаясь субботников

Стартовал Пермский инженерно-промышленный форумСтартовал Пермский инженерно-промышленный форум

В России отмечают Национальный День донораВ России отмечают Национальный День донора

В Перми закрыт детский развлекательный центр «Октябрь»В Перми закрыт детский развлекательный центр «Октябрь»

Всё о весеннем призывеВсё о весеннем призыве

Владимира Васильева удивила и обрадовала очередь в галереюВладимира Васильева удивила и обрадовала очередь в галерею

Пермяков будут обучать мас- рестлингуПермяков будут обучать мас- рестлингу

Вести Кудымкар 19.04.2018Вести Кудымкар 19.04.2018

В Пермском крае новый прокурорВ Пермском крае новый прокурор

Неслучайные именаНеслучайные имена

«Подрядчики за это деньги получают!»«Подрядчики за это деньги получают!»

Прикамские самбистки завоевали награды Первенства ЕвропыПрикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Скандальную остановку у ТЮЗа перенесутСкандальную остановку у ТЮЗа перенесут

Заксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского краяЗаксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского края

УФАС проводит опрос среди авиапассажировУФАС проводит опрос среди авиапассажиров

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную