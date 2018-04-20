Весенний призыв: Первые новобранцы отправились на службу в армию

В Перми состоялась первая за нынешнюю весеннюю кампанию отправка солдат в армию. Всего до конца июля в Прикамье должно быть призвано три тысячи человек. Перед этим - инструктаж, медосмотр и снабжение всем необходимым - вплоть до банковских и телефонных карт.

Их пока немного. Два менеджера и два инженера - горный и ракетостроитель. Ребята первыми в этом году отправятся служить. Куда распределят, не знают. Идут пока не в ногу. Сначала на медкомиссию. Несколько врачей и дактилоскопия, кстати, на новом аппарате. Именно для этой четверки быть здоровыми, конечно, хорошо. Но умными - еще лучше. В службе пригодится. Все с высшим образованием.

После короткого инструктажа - полное переодевание. Государство обеспечивает всем от и до. На складе есть любой размер и тем более полный комплект, вместе с которым выдается несессер - набор самого необходимого. Здесь есть зубная щетка, бритвенный станок, даже дезодорант имеется. Кстати, именно в момент примерки военной формы призывник начинает чувствовать себя настоящим солдатом.

Армия изменилась. Вместо кирзовых сапог и портянок ребята надевают носки и шнуруют ботинки. Вместо слезных прощаний через забор, как это было раньше, легкая тренировка. Без лирики - уходят всего на год. Новшества есть и в законах.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Если гражданин прошел переосвидетельствование, и он признан годным к военной службе по категории А, допустим, без ограничений или Б с незначительными ограничениями, то его призывают на военную службу, если он находится в пределах призывного возраста".

А для этих ребят - последние формальности. Получение двух карт - личной и банковской. Самое главное - объявление места службы. На армейском языке это называется выкуп.

Михаил Соседов, заместитель начальника штаба 59-й бригады управления: "Данные военнослужащие будут проходить воинскую службу в войсковой часть 28331 город Екатеринбург. Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи по свертыванию-развертыванию полевых пунктов управления".

Вот теперь в ногу идти получается уже лучше. Четверо ребят первые, а всего весной служить отправят три тысячи жителей Пермского края.