Выходные в Прикамье будут снежными
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ рассказал, какой будет погода в Пермском крае в выходные. "В субботу Пермский край окажется под влиянием арктического антициклона. На большей части края день будет ясный и безветренный, но достаточно холодный. К утру субботы температура опустится до минус 6-7 градусов. По северу Пермского края - ниже минус 10. Днем в субботу будет облачно, без осадков, слабый ветер, в Перми температура поднимется не выше +5 градусов.
В воскресенье погода резко ухудшится, это будет связано с выходом активного циклона со стороны Финского залива. Он пройдет через европейскую часть России, и его эпицентр окажется над Кировской областью. По всему пути прохождения циклона ожидаются интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Перми осадки начнутся днем в воскресенье. Самые сильные осадки ожидаются на северо-западе Пермского края, где может выпасть до 70% месячной нормы преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха по северу будет в пределах 0 +1, а по югу +5, +7 градусов. Влияние циклона сохранится и в начале следующей недели.
Снег, который выпадет на севере Пермского края, в понедельник растает. Такое большое количество осадков, выпавшее одномоментно, вызовет начало весеннего половодья на реках. Начнется заметное изменение уровня воды, температура на следующей неделе будет положительная, снег будет таять более активно".
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