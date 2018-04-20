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Выходные в Прикамье будут снежными

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снег

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ рассказал, какой будет погода в Пермском крае в выходные.  "В субботу Пермский край окажется под влиянием арктического антициклона. На большей части края день будет ясный и безветренный, но достаточно холодный. К утру субботы температура опустится до минус 6-7 градусов. По северу Пермского края - ниже минус 10. Днем в субботу будет облачно, без осадков, слабый ветер, в Перми температура поднимется не выше +5 градусов.

В воскресенье погода резко ухудшится, это будет связано с выходом активного циклона со стороны Финского залива. Он пройдет через европейскую часть России, и его эпицентр окажется над Кировской областью. По всему пути прохождения циклона ожидаются интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Перми осадки начнутся днем в воскресенье. Самые сильные осадки ожидаются на северо-западе Пермского края, где может выпасть до 70% месячной нормы преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха по северу будет в пределах 0 +1, а по югу +5, +7 градусов. Влияние циклона сохранится и в начале следующей недели.

Снег, который выпадет на севере Пермского края, в понедельник растает. Такое большое количество осадков, выпавшее одномоментно, вызовет начало весеннего половодья на реках. Начнется заметное изменение уровня воды, температура на следующей неделе будет положительная, снег будет таять более активно".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 20.04.2018 в 14:46 в рубрике - Вести Пермь

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