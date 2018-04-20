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В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей
В Прикамье зафиксированы первые в новом сезоне укусы клещей. По прогнозам специалистов, их активность с наступлением тепла будет только усиливаться. В крае сегодня открыли 13 лабораторий. Куда бежать?
С началом дачного сезона к Татьяне пришли обычные заботы и страхи. Стоит только снегу сойти, как все разговоры в Алешихе о клещах. Впрочем, как уверяет хозяйка, среди пострадавших от укусов за последние несколько лет - один пес Арчи.
Татьяна Долгих: "Береженого Бог бережет, а дети и внуки приезжают, у них прививки".
В только что открывшийся местный магазин акарицидные средства еще не завезли, но к началу сезона на майские праздники закупят обязательно, такой товар на полках не залеживается.
Уничтожение клещей для дачников весной - одна из самых популярных услуг, в среднем обработка 6 соток обойдется в 2 тысячи рублей, плюс транспортные расходы. Правда, обработка одного участка по большей части бесполезна, членистоногие границ с соседями не признают.
Со сходом снега специалисты прогнозируют увеличение активности клещей. В Пермском университете уже начали проводить вакцинацию. Первые поставки защитного препарата пришлись на начало апреля, теперь предстоит поставить полторы тысячи прививок.
Анна Никитина, заведующая здравпунктом ПГНИПУ: "В первую очередь у нас прививаются студенты, которые выезжают на полевую практику, это биологи, геологи, географы. В первую очередь прививаем их, потом вакцина, когда будет вторая поставка, мы уже будем прививать всех желающих".
У Андрея ситуация, когда прививаться уже поздно. Дочка одна из первых в этом году поймала клеща прямо в центре Добрянки, вот и привезли на обследование.
По всей территории края начали работу 13 лабораторий, в которых можно провести исследования членистоногих на наличие различных инфекций. В среднем анализ ПЦР на 4 основные болезни переносимые клещами обойдется в одну тысячу рублей. Результат исследования будет готов через сутки.
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