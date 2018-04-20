Коммунисты - за конфискацию имущества коррупционеров

До начала работы краевого парламента коммунисты провели заседание своей фракции. Основная тема повестки КПРФ - это обращение в Госдуму с просьбой ратифицировать 20-ю статью конвенции ООН, которая позволяет конфисковать имущество коррупционеров. Правда, поддержки у коллег депутаты сегодня так и не нашли.

Владимир Корсун, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции КПРФ: "Нас пытаются убедить, что уровень законодательства, регулирующего противодействие коррупции в нашей стране, является достаточным. Тогда почему коррупция все больше и больше разъедает все сферы нашего общества? Убежден, что ратификация статьи 20 конвенции назрело и полностью отвечает требованиям времени, значительно повысит эффективность борьбы с этим злом, ведь неслучайно власть оказывает такое сопротивление. Присоединение Российской Федерации к конвенции ООН, без сомнения, глубоко ранит чувства ворующих и крадущих граждан, типа Улюкаева и его собратьев на всех уровнях власти".