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Планы на миллионы изменились
На очередном пленарном заседании краевого парламента депутаты среди прочего внесли корректировки в региональный бюджет. С увеличением доходов выросли и расходы - почти на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Решено, что дополнительные 180 миллионов потратят на образование, за 140 миллионов построят новые модульные фельдшерско-акушерских пункты и офисы врачей общей практики. Также деньги пойдут на охрану лесов, информационные технологии и здоровый образ жизни.
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