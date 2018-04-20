Планы на миллионы изменились

На очередном пленарном заседании краевого парламента депутаты среди прочего внесли корректировки в региональный бюджет. С увеличением доходов выросли и расходы - почти на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Решено, что дополнительные 180 миллионов потратят на образование, за 140 миллионов построят новые модульные фельдшерско-акушерских пункты и офисы врачей общей практики. Также деньги пойдут на охрану лесов, информационные технологии и здоровый образ жизни.