«ИММОШАН Россия» - новый потенциальный инвестор Прикамья

Накануне губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с генеральным директором группы «ИММОШАН Россия» Тьерри Леконтом. Эта компания занимается строительством и управлением торговых центров в 12 странах мира. В частности, она развивает сеть популярных магазинов «Ашан». Глава региона отметил, что у края есть серьезная промышленная и лесная база, но при этом ощущается нехватка проектов индустрии впечатлений.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "У края существует серьезный потенциал в плане развития сектора услуг. У нас действительно недостаточно торговли, недостаточно гостиниц, у нас есть потребность в объектах развлекательной инфраструктуры".

Договорились, что к сентябрю под строительство новых торговых центров в Перми подберут несколько вариантов площадок. В частности, одна из них может появиться в микрорайоне Ива и ближе к центру города.

Тьерри Леконт, генеральный директор группы «ИММОШАН Россия»: "Мы заинтересованы в строительстве торгового центра, который совмещал бы в себе и центр развлечений, и бизнес-центр, и вписывался в большой проект по глобальному развитию Перми. Для нас Пермь вошла в пятерку наиболее интересных городов для нашей группы".