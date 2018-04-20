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Не дожидаясь субботников

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моют памятник Татищеву

В Перми начался досрочный субботник. Официально он назначен в городе на ближайшую субботу, 21 апреля. Однако навести порядок вокруг уже решили в некоторых школах и детских садах. Коммунальные же службы продолжили мыть обочины, ограждения и памятники.

Символично, что памятник тому, кто 99 лет назад придумал субботники в Перми, моют первым. Статую Ленина покрывают специальным биоразлагающимся раствором. Химикат уничтожает всю грязь, при этом совершенно безвреден для гранита.

Ленин

Следом за Ильичом - монумент основателю города. Василия Никитича Татищева чистят не менее тщательно.

Ильдар Халлиулин, директор клининговой компании: "Солнце нагревает памятник, и моющее вещество очень быстро высыхает на нем, в том случае если мыть днем. Поэтому используем утренние и вечерние часы".

Всего этой весной в Перми должны привести в порядок 22 памятника. Параллельно с этим собирают мусор, очищают остановочные павильоны от объявлений и граффити, моют и красят дорожные ограждения и знаки. Ежедневно на улицы выходят более 200 единиц техники.

Александр Власов, первый заместитель главы администрации Ленинского района города Перми: "С начала летнего содержания вывезено порядка 161 кубического метра мусора на полигон ТБО - это только подрядными организациями. Предприятия и организации традиционно участвуют в весеннем субботнике, который у нас пройдет 21 апреля. Но многие вышли уже сейчас".

воспитатели

Воспитатели 273-го детского сада решили посвятить тихий час уборке. Дождались, пока дети уснут, вооружились граблями и отправились во двор. Субботник можно сравнить с прохождением квеста - в детском саду уж точно. Никогда не знаешь, какие богатства найдешь, раскопав сугроб.

А это уже школа № 6 - здесь субботник превратили в соревнования. Команды собрали из активистов - юнармецы вызвались прибрать аллею славы. Спортсмены сосредоточились возле тренажеров, волонтерам досталась площадь перед входом в школу.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 20.04.2018 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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