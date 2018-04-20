Стартовал Пермский инженерно-промышленный форум

В краевой столице открылось одно из самых масштабных мероприятий года - Пермский инженерно-промышленный форум. Свои новейшие разработки здесь представили крупнейшие производства Прикамья. Экспозиции размещены не только в Фестивальном доме на эспланаде, но и на других площадках в городе.

На Перми-1 расположилась одна из площадок Пермского инженерно-промышленного форума. И тема выездной сессии - промышленная кооперация - что могут предложить пермские производители для Российских железных дорог.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это гарантированные и понятные рынки сбыта. Сейчас у железных дорог есть чёткая программа техперевооружения, вводится новая продукция, и нам очень важно в этой продукции быть представленными и участвовать".

Интерес железнодорожников понятен - техники много, она модернизируется. Так что есть и спрос, поэтому сегодня РЖД демонстрируют имеющиеся образцы и готовы выслушивать предложения.

Артём Панов, заместитель начальника Свердловской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»: "РЖД открыто для совместной промышленной кооперации. А с учётом того, что Пермский край является развитым промышленным краем, мы должны сотрудничать вместе".

О кооперации говорили и на главной площадке форума. Газовики, например, активно используют пермскую промышленную продукцию и намерены этот перечень расширять. Предприятия, в свою очередь, поделились уже имеющимися наработками.

Евгений Бартов, руководитель департамента по качеству группы компаний «Спутник»: "Один из наших ключевых партнёров это НПО «Искра». Мы состоим в кооперации, в части изготовителя различного оборудования, электротехнического, технологического".

Есть и так называемая дорожная карта взаимодействия Газпрома с предприятиями края на ближайшие три года. Само сотрудничество берёт начало ещё в 1991 году.

Вот только некоторые цифры: за последние шесть лет более 50 предприятий региона поставили для нужд «Газпрома» продукцию на 70 миллиардов рублей.

Вообще, «Газпром», «Сибур», «ЛУКОЙЛ» - те, с кем пермяки сотрудничают и весьма активно. О готовности включиться в кооперационный процесс говорят РЖД и «Ростелеком». Если говорить о форуме в целом - это более 200 компаний, заинтересованных в приобретении и продвижении своей продукции, а это в свою очередь - стабильность в работе предприятий.