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В Перми закрыт детский развлекательный центр «Октябрь»

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Октябрь

Судебные приставы опечатали все входы и выходы в развлекательный центр для детей "Октябрь" на Комсомольском проспекте. Как заявлено официально, из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Инспекция МЧС и прокуратуры прошла по всей стране после трагедии в Кемерово. Чуть раньше также приостановили деятельность кинотеатра "Мелодия" и торгового заведения "БУМ" в Березниках. В Перми запрет на посещение "Октября" будет действовать до рассмотрения дела в суде по существу. Собственники с закрытием категорически не согласны.

Елизавета Костарева, маркетолог интерактивно-развлекательного комплекса «Октябрь»: "На основании чего нас закрывают, нам не могут ответить, то есть у нас нет ни каких официальных документов. У нас все хорошо!".

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.04.2018 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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