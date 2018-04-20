В Перми закрыт детский развлекательный центр «Октябрь»

Судебные приставы опечатали все входы и выходы в развлекательный центр для детей "Октябрь" на Комсомольском проспекте. Как заявлено официально, из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Инспекция МЧС и прокуратуры прошла по всей стране после трагедии в Кемерово. Чуть раньше также приостановили деятельность кинотеатра "Мелодия" и торгового заведения "БУМ" в Березниках. В Перми запрет на посещение "Октября" будет действовать до рассмотрения дела в суде по существу. Собственники с закрытием категорически не согласны.

Елизавета Костарева, маркетолог интерактивно-развлекательного комплекса «Октябрь»: "На основании чего нас закрывают, нам не могут ответить, то есть у нас нет ни каких официальных документов. У нас все хорошо!".