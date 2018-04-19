Владимира Васильева удивила и обрадовала очередь в галерею

Очередь в Пермскую художественную галерею растянулась по всей Соборной площади, акция «Бесплатная среда в музеях» совпала с презентацией выставки Владимира Васильева, поэтому желающих лично поздравить легенду балета тоже собралось немало.

Владимир Васильев, Народный артист СССР, отметил: "У меня уже было много выставок, но никогда не видел, чтобы очередь стояла и ждала, Серов - понимаю... Это счастье!".

Владимир Васильев начал заниматься живописью с 15 лет. Он пишет в разных техниках: маслом, пастелью, но любимый материал - акварель. Ее он всегда берет с собой в поездки и в любую свободную минуту что-нибудь да рисует. Вот и с утра в свой день рождения уже успел написать вид из пермского окна - Вознесенско-Феодосиевскую церковь. А с маслом Васильев в основном работает в Костромской области.

Пейзажи составляют основу живописной коллекции Владимира Васильева, а вот на тему балета, к всеобщему удивлению, он не пишет. Разве что эскизы к ряду спектаклей. На его картинах - природа тех стран, где довелось побывать, но чаще всего русская: цветы, деревни, интерьеры деревенских и дачных домов. Здесь любимая деревня Рыжевка на реке Мера, заброшенная деревенька Ширяево, подмосковные Снегири, скромные берега Истры, волжские просторы. А ещё - напоённое солнцем побережье острова Искья, аристократическая Венеция и другие красоты Италии.

Надежда Беляева, Президент Пермской государственной художественной галереи: "Он стал сочнее, иначе строить свою композицию, буйство красок. Казалось, что раньше он осторожно прикасался к мотиву, сейчас это плотная, очень энергичная живопись".

В 2004 году в Пермской галерее уже проходила выставка Владимира Васильева.

В год 60-летия своей творческой деятельности Владимир Васильев вновь привез в Пермь свои живописные и акварельные работы, но созданные уже за последние несколько лет. Экспозиция «Танцующая кисть Владимира Васильева» ждет зрителей до 24 апреля.