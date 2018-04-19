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Пермяков будут обучать мас- рестлингу

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мас-рестлинг

В Перми будут обучать мас- рестлингу. В новой спортивной секции обещают рассказать и увлечь этим пока ещё малознакомым для прикамцев видом спорта. 

Мас-рестлинг - якутский национальный вид спорта, признанный и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр. Сегодня представлен на всех континентах, чемпионаты мира проходят с 2014 года. 

Спортсмены сидят друг напротив друга, уперевшись ногами в доску. Ноги не выходят за стартовую зону,  отмеченную красными полосами. Для победы сопернику нужно перетянуть игрока на свою сторону, вырвать у него палку из рук или вывести из равновесия. Мас- рестлинг позволяет судить о креативности нашей русской нации. Это один из немногих видов спорта, видов единоборства, в которых борьба происходит не в контакте с соперником, а через палку.

 Олег Шашмурин, руководитель клуба "Sport Club": "На базе нашего спортклуба был проведён турнир по мас- рестлингу, участвовало более ста спортсменов, возник небывалый интерес к этому виду спорта. Мы решили организовать секцию мас-рестлинга для того, чтобы люди побольше узнали об этом виде спорта".

Владислав Батуев, инструктор по мас- рестлингу: "В настоящий момент идут переговоры на проведение летом двух турниров уже официальных. Со всеми вытекающими последствиями - с присвоением спортивных разрядов".

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 19.04.2018 в 17:30 в рубрике - Вести Пермь

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