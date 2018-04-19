В Пермском крае новый прокурор
Депутаты краевого Законодательного собрания согласовали кандидатуру нового руководителя прокуратуры Пермского края. Андрей Юмшанов переезжает в Прикамье из Нижнего Новгорода, где с 2016 года возглавлял Управление Генпрокуратуры РФ в ПФО. Кандидатуру на этот пост депутаты поддержали единогласно.
Прежний глава региональной прокуратуры Вадим Антипов переходит на работу в столицу Приволжья.
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