Неслучайные имена

В краевой столице появились скверы, названные в честь советского летчика Николая Краснова и академика Евгения Вагнера. Первый находится на пересечении улиц Солдатова и Моторостроителей. Второй – за кинотеатром «Кристалл» на перекрестке улиц Глеба Успенского и Пионерской.

В этом году будут отмечать столетие со дня рождения легендарного ректора Пермского медицинского института, ныне - медакадемии. Евгений Вагнер - хирург, один из основоположников учения о травме груди. На счету академика более 15 тысяч операций, к которым он активно приобщал молодых врачей.

До последних дней жизни Евгений Вагнер оставался почётным ректором медакадемии. От вуза исходит инициатива не только назвать сквер именем академика, но и обустроить его.

Ирина Корюкина, ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера: "Промышленники откликнулись, и сейчас идёт сбор средств, и работает уже скульптор, который для этого сквера создаст бюст Евгения Антоновича. 22 сентября у нас 100 лет. Думаю, что к этому времени сквер будет открыт, бюст будет стоять, и мы все отметим эту дату".

Параллельно сквер на пересечении улиц Солдатова и Моторостроителей получит имя Героя Советского Союза, лётчика-истребителя Николая Краснова. В Перми он жил с 1938 года и работал лётчиком-испытателем ОКБ-19 и завода имени Сталина, ныне - «Пермские моторы».