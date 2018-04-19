Скандальную остановку у ТЮЗа перенесут
Сотрудники пермской мэрии прокомментирвали ситуацию с новой остановкой у Театра юного зрителя. Пермяки обсуждают в соцсетях, как изменился облик этого места: "загородили памятник архитектуры!", - возмущаются пермяки.
"Остановочный комплекс у ТЮЗа установлен временно, на период весенних осадков, по просьбе пассажиров. Улица Екатерининская в летний период будет ремонтироваться, в том числе предусмотрено изменение дислокации остановки, и, соответственно, остановочного комплекса. Словом, комплекс в ходе ремонта будет перемещен на другое место, где не будет влиять на визуальное восприятие ТЮЗа», - прокомментировал ситуацию Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Перми.
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