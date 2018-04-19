Пермь. Вести Спорт
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- 4 награды завоевали прикамские самбистки на Первенстве Европы.
-Домашняя победа гандболистов «Пермских медведей» над московской командой УОР №2 со счётом 28:22 стала последней в регулярном чемпионате Супер-лиги.
- Пермские паралимпийцы установили 3 новых рекорда России на зимних соревнованиях спорта лиц с ПОДА. В Новочебоксарске Галина Липатникова толкнула ядро на 10,45 м. Евгений Торсунов и Андрей Порошин были лучшими в своих классах в беге на 60 метров. В силу санкций, незафиксированным, но лучшим в мире, стал результат Евгения Торсунова 6 м16 см в прыжках в длину.
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