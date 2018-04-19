Заксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского края
В Законодательном Собрании Прикамья на апрельском пленарном заседании депутатам предстоит обсудить больше 30 вопросов. В частности, предполагается внести корректировки в региональный бюджет, планируется заслушать доклад от правительства о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, рассмотреть во втором чтении законопроекты о Торгово-промышленной палате Пермского края и о добровольной пожарной охране.
На заседании краевого парламента была представлена кандидатура Юмшанова Андрея Александровича для назначения на должность прокурора Пермского края.
Депутаты заслушали доклад о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Его представила и.о. руководителя Управления Ольга Накарякова.
Законодатели Прикамья приняли в первом чтении изменения в бюджет текущего года и на период до 2020 года.
В соответствии с представленным проектом закона основные характеристики краевого бюджета на 2018 год изменяются следующим образом: доходы увеличиваются на 1 388,0 млн. рублей, или на 1,2% к утвержденному бюджету; расходы увеличиваются на 1 354,6 млн. рублей, или на 1,1%. Объем дефицита краевого бюджета сокращается на 33,4 млн. рублей.
В части налоговых и неналоговых доходов планируется значительное увеличение по налогу на прибыль организаций - на 925,8 млн. рублей в связи с фактическим поступлением налога за 2017 год.
Подробности - у Сергея Овчинникова.
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