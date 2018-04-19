В Перми сквер назвали в честь легендарного хирурга

Сквер за кинотеатром "Кристалл" отныне будет носить имя легендарного пермского хирурга Евгения Вагнера. Такое решение приняли в общественном совете по топонимике. Идея принадлежит медицинскому университету, который долгие годы возглавлял академик, до последнего оставался его почетным ректором. Евгений Вагнер - один из основоположников учения о травме груди. Многие из сделанных им 15 тысяч операций были уникальными. В этом году будет отмечаться столетие со дня рождения академика.