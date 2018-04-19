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Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус

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Трехстороннее соглашение об оказании шефской помощи подписали в Пермском кадетском корпусе. В частности, заявлено, что новый учебный корпус здесь должен открыться уже к 1 сентября.

Кадеты, среди прочего, занимаются и робототехникой. Это лишь малая часть того, чем занимаются молодые люди и девушки в Пермском кадетском корпусе, наряду с обычными предметами - строевая подготовка, боевые искусства, и многое другое.

Пермский кадетский корпус включает в себя пять параллелей. Каждая из них соответствует классам общеобразовательной школы с седьмого по одиннадцатый.

Сегодня кадеты и преподаватели встречают гостей. Полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич, главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов и глава региона Максим Решетников подписали трёхстороннее соглашение.

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО: "С этого момента войска национальной гвардии становятся основным партнёром и заказчиком для подготовки ребят, прежде всего, для своих высших военных учебных заведений".

Виктор Золотов, общаясь с кадетами, отметил, что профессиональные кадры нужны, поэтому Росгвардия готова к сотрудничеству. Например, речь идёт о направлении ведомством своих специалистов для занятий с ребятами.

Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ: "Здесь непосредственно учёба поставлена на то, что ребята потом идут в военные вузы получать профессию офицера, и в дальнейшем служить своей Родине".

Край со своей стороны продолжит создание условий для работы и развития образовательного учреждения. В частности сегодня одной из точек визита был строящийся учебный корпус, который должен открыться к 1 сентября.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам принципиально важно здесь завершить в этом году создание материально-технической базы. Это, по сути, пятилетняя программа, которая была по инициативе Михаила Викторовича инициирована".

Также Михаил Бабич, Виктор Золотов и Максим Решетников побывали в Пермском институте войск национальной гвардии. Им рассказали о планах нового строительства, показали аудитории и жилые помещения, и как раз в это время в институте проходила репетиция парада Победы.

 

 

 

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Образование, Власть

Опубликовано: 19.04.2018 в 10:32 в рубрике - Вести Пермь

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