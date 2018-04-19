В повестке законодателей - более 30 вопросов

В Законодательном Собрании Прикамья на апрельском пленарном заседании депутатам предстоит обсудить больше 30 вопросов. В частности, предполагается внести корректировки в региональный бюджет: в связи с увеличением его доходов, повысятся и расходы - на 1 миллиард 350 миллионов рублей. Кроме того, планируется заслушать доклад от правительства о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, рассмотреть во втором чтении законопроекты о Торгово-промышленной палате Пермского края и о добровольной пожарной охране.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Предполагается, что теперь наряду с органами государственной власти участие в обеспечении деятельности добровольных пожарных дружин будут принимать и органы местного самоуправления. Также в документе предусмотрены условия личного страхования пожарных при выполнении их профессиональных обязанностей. Надеюсь, что закон станет дополнительным фактором усиления защиты от пожаров и будет способствовать повышению уровня общественной безопасности».