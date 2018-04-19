Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус →

Непотушенная сигарета привела к трагедии

смотреть видео

пожар

Серьезный пожар накануне случился в многоэтажке в Орджоникидзевском районе Перми на улице Льва Лаврова. Предварительно, огонь возник в одной из квартир. Эвакуировать пришлось весь подъезд. Один человек погиб.

Весь подъезд дома в копоти и гари, потолок, стены, перила.

Пожарные эвакуировали 11 жильцов, которых этим утром разбудил вой сирен спецслужб. Горела квартира в доме на Льва Лаврова в микрорайоне Молодежный. Следы огня и дыма остались на шести этажах вверх.

Вадим Баталов: "Пожар случился на втором этаже, через лоджию перекинулся на третий этаж. На третьем этаже лоджия выгорела полностью. Пожарные приехали, на втором этаже затушили, трех человек увезли на скорой помощи с отравлением угарным газом".

дом

В Минздраве сообщили: один пострадавший погиб, двое госпитализированы в девятую медсанчасть, еще двоим помощь была оказана на месте.

В пострадавших квартирах уже через несколько часов начали убирать. По предварительным данным, полученным из Министерства чрезвычайных ситуаций, причиной пожара стала неосторожность при курении одного из жильцов.

Во время пожара дом был отключен от электроснабжения и газоснабжения. И если электричество через несколько часов восстановили, то газа здесь нет до сих пор.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 19.04.2018 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

Ликуют трубы!

Специальный репортаж: «Бал прессы» в Перми

Новые рекорды прикамских паралимпийцев

«Пермь Третья» - новая выставка в PERMM

Школьники с. Лобаново организовали благотворительный сбор макулатуры

Дружный субботник: сделаем край чище

«Студенческая весна»: Несмолкаемые аплодисменты и буря эмоций

Фермерская ярмарка: наш ответ санкциям

Пермские электрички засияют чистотой


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус →

Обратите внимание

в Перми

Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус

Трехстороннее соглашение об оказании шефской помощи подписали в Пермском кадетском корпусе.
19.04.2018 в 10:32

Метки: в Перми, Общество, Образование, Власть

Непотушенная сигарета привела к трагедии

В результате пожара в многоэтажке в Орджоникидзевском районе Перми погиб человек.
19.04.2018 в 10:05

Метки: в Перми, Происшествия

В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

99 лет назад Ленин ввел традицию общегородских субботников. Символично, что уборка города начинается именно с его монумента.
19.04.2018 в 09:40

Метки: в Перми, Общество

Ликуют трубы!

В Прикамье прошел Фестиваль военных оркестров Пермского гарнизона.
18.04.2018 в 18:10

Метки: в Перми, Культура, Общество, в Пермском крае

Специальный репортаж: «Бал прессы» в Перми

На «Бал прессы» собрались представители печатных, радио, телевизионных и интернет-СМИ.
18.04.2018 в 18:00

Метки: в Перми, СМИ

В России

Зелёный миллиард: Пермякам раздадут саженцы кедров

Очередная акция по раздаче бесплатных саженцев пройдет в Перми 19 мая.
18.04.2018 в 12:30

Метки: в Перми, Общество, В России

1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018

Инженерно-промышленный форум — место, где будут представлены лучшие разработки прикамской промышленности.
18.04.2018 в 10:22

Метки: в Перми, Экономика, Власть, В России

В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии

При наборе класса смотрели на успехи в спорте и в учебе, но главную роль сыграло желание самих ребят.
18.04.2018 в 09:15

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

В Перми открывается первый в России класс Росгвардии

В юные гвардейцы будут посвящены 35 учеников школы.
17.04.2018 в 17:58

Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

Пермский Promobot стал риелтором

Робот может провести мини-экскурсию по офису, где он работает.
17.04.2018 в 17:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпусРосгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус

Непотушенная сигарета привела к трагедииНепотушенная сигарета привела к трагедии

В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариатаВ Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

Волки держат в осаде целый поселокВолки держат в осаде целый поселок

Ликуют трубы!Ликуют трубы!

Специальный репортаж: «Бал прессы» в ПермиСпециальный репортаж: «Бал прессы» в Перми

Новые рекорды прикамских паралимпийцевНовые рекорды прикамских паралимпийцев

Учителя играют в КВНУчителя играют в КВН

«Пермь Третья» - новая выставка в PERMM«Пермь Третья» - новая выставка в PERMM

Школьники с. Лобаново организовали благотворительный сбор макулатурыШкольники с. Лобаново организовали благотворительный сбор макулатуры

Дружный субботник: сделаем край чищеДружный субботник: сделаем край чище

«Студенческая весна»: Несмолкаемые аплодисменты и буря эмоций«Студенческая весна»: Несмолкаемые аплодисменты и буря эмоций

Фермерская ярмарка: наш ответ санкциямФермерская ярмарка: наш ответ санкциям

Пермские электрички засияют чистотойПермские электрички засияют чистотой

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

«Музыка мира» от хора «Млада»«Музыка мира» от хора «Млада»

В Кудымкаре стартует форум «Финно-угорский мир в культуре России»В Кудымкаре стартует форум «Финно-угорский мир в культуре России»

Зелёный миллиард: Пермякам раздадут саженцы кедровЗелёный миллиард: Пермякам раздадут саженцы кедров

Изгнание клещей: в пермских лесах проведут масштабную обработкуИзгнание клещей: в пермских лесах проведут масштабную обработку

В Орджоникидзевском районе горел жилой домВ Орджоникидзевском районе горел жилой дом

Пермякам показали новейшую пожарную техникуПермякам показали новейшую пожарную технику

Большие учения: Разлив нефти остановленБольшие учения: Разлив нефти остановлен

Народный контроль: пермские активисты посчитают ямыНародный контроль: пермские активисты посчитают ямы

Пермяки на вой сирен не реагировалиПермяки на вой сирен не реагировали

1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-20181,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную