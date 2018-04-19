В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

В Перми весенняя уборка города дошла до памятников. Одним из первых чистят от зимней грязи монумент Владимиру Ленину в сквере у оперного театра.

Главный памятник вождю мирового пролетариата в Перми преобразился до неузнаваемости. На это рабочим потребовалось полчаса. 99 лет назад именно Владимир Ильич ввел традицию общегородских субботников. Поэтому символично, что уборка города начинается именно с его монумента.

Моют памятники обычно специальным биоразлагающим составом, который хорошо реагирует с "продуктами жизнедеятельности" голубей. Ни для кого не секрет, что именно эти птицы – главный враг всех памятников во все времена. Моют памятники утром или в вечернее время, потому что моющий состав очень быстро высыхает на солнце. Результат стоит того. Буквально полчаса - и Владимир Ильич значительно «посвежел».

Следующий на очереди - памятник Татищеву на Разгуляе и колонна около Парка имени Горького. В общей сложности до начала майских праздников подрядчикам предстоит вымыть около 30 памятников по всему городу.