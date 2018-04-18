В Перми прошел Фестиваль военных оркестров Пермского гарнизона «Ликуют трубы».

Прежде чем выйти на сцену, инструмент надо подготовить. У каждого музыканта этот процесс сугубо индивидуальный. Кто-то просто протирает и надевает мундштук, а кому-то приходится собирать его по частям.

В Ординском оркестре на сузофоне играет Алексей Ситников. Но даже ему, бывалому музыканту, приходится несладко, особенно когда дует сильный ветер.

Ординский муниципальный духовой оркестр остался единственный в Пермском крае. Музыканты, которые здесь играют, пришли сюда ещё в юности и продолжают заниматься музыкой до сих пор. Причём почти все имеют профессиональную деятельность, совершенно не связанную с музыкой. В прошлом году этот любительский оркестр отметил своё 40-летие.

Уже много лет подряд этот оркестр принимает участие Фестивале военных оркестров Пермского гарнизона «Ликуют трубы». Этот оркестровый смотр носит имя выдающейся личности в Пермской культуре – военного дирижера полковника Владимира Ивановича Лицмана. Именно здесь раз в год встречаются непрофессионалы и мастера своего дела. Последних представляет Пермский губернский оркестр.

Евгений Тверетинов, Художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра: "Такие встречи, это всегда мастер-классы, дети у профессионалов учатся и пытаются определиться, надо им это или нет, а если надо, то как. Важно учить не только текстом, но и конкретным примером".

В пермском губернском оркестре так и сделали. Музыканты сыграли популярные произведения, а некоторые из них даже сопровождались танцами.