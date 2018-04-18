Специальный репортаж: «Бал прессы» в Перми

На «Бал прессы» собрались представители печатных, радио, телевизионных и интернет-СМИ. «Бал прессы» в Перми состоялся впервые и объединил сразу два традиционных мероприятия - журналистский конкурс имени Гайдара и «Выбор прессы», где редакторы СМИ награждают героев своих сюжетов и публикаций.

Почетным гостем "Бала прессы" стал Владимир Соловьев - председатель Союза журналистов России. Он предложил отправить делегацию победителей от Пермского края на всероссийский «Бал прессы», который пройдет в ноябре в Москве. А также учредить премию в честь писателя и журналиста, выходца из Перми - Михаила Осоргина. Отметив, что чем больше будет конкурсов и премий для журналистов, тем выше будет уровень их мастерства.

Подробности - в репортаже Карины Бурьян.