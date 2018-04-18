Новые рекорды прикамских паралимпийцев

3 новых рекорда России и один неофициально мировой установили прикамские легкоатлеты на Кубке и Чемпионате России спорта лиц с поражением опорно- двигательного аппарата. В Новочебоксарске Галина Липатникова толкнула ядро на 10,45 м. Евгений Торсунов и Андрей Порошин были лучшими в своих классах в беге на 60 метров. В силу санкций, незафиксированным, но лучшим в мире, стал результат Евгения Торсунова 6 м 16 см в прыжке в длину.

Класс Ф 36 у спортсменов с поражением опорно- двигательного аппарата подразумевает хороший баланс и прекрасный двигательный контроль. В этой категории последний мировой рекорд в толкание ядра установлен в 2016 году на Гран-При в Берлине, и составляет 11 метров 51 см. В этом же году на паралимпийских играх Галина Липатникова установила рекорд России 10 метров 93 см.

Соревнование с собой - основная мотивация для прикамских паралимпийцев вот уже несколько лет. Андрей Порошин на так называемом «Зимнем чемпионате» в беге на 60 метров улучшил принадлежавший себе же рекорд России с 7,58 на 7,44 сек.

Теперь прикамцы готовятся к летнему старту, который также является отбором на Чемпионат Европы. В своих возможностях сомнений нет, другой вопрос - что с этой путёвкой спортсменам под санкциями делать потом?

Живой пример абсурдности сегодняшней ситуации с отечественными легкоатлетами. Берём непрофессиональных спортсменов-ветеранов. Они самостоятельно оплачивают дорогу, платят стартовые взносы и даже пробы на допинг. Но на международные соревнования их не выпускают.

Самоотдача спортсменов-любителей на тренировке - живой укор иным высокооплачиваемым профессионалам.