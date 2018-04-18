«Пермь Третья» - новая выставка в PERMM

В Музее современного искусства открылась новая выставка «Пермь Третья». Такое название в народе музей PERMM получил, когда располагался на Речном вокзале. Все потому что последняя буква М в логотипе музея напоминает цифру 3. Экспозиция посвящена пермскому актуальному искусству с 70-х годов ХХ века до наших дней. Здесь представлены все вехи современного искусства Перми - от документалиста Павла Печенкина, художника Вячеслава Смирнова и фотографа Андрея Безукладникова до медиахудожника конца 90-х Сергея Тетерина и новой генерации пермских творцов: Вадима Михайлова, Ивана Лукиных, Елены Слобцевой, Sad Face, Петра Стабровского, Александра Жунёва и других .

Анна Суворова, куратор выставки: "Для музея это было определенным вызовом. Нам важно было понять – есть ли в Перми какая-то системная история актуального искусства, можем ли мы действительно назвать эти знаковые, ключевые имена".