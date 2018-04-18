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Школьники с. Лобаново организовали благотворительный сбор макулатуры

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макулатура

Ученики школы села Лобаново объявили благотворительный сбор макулатуры, чтобы помочь семье своей одноклассницы, пережившей недавно пожар. Многодетная семья осталась без дома. Ребята планируют вырученные от сдачи бумаги деньги передать погорельцам. С подробностями Максим Пеккер. 

Метки: в Перми, Общество, Образование, в Пермском крае

Опубликовано: 18.04.2018 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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