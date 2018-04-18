Дружный субботник: сделаем край чище

8 городских округов и 40 муниципалитетов Прикамья выйдут в самое ближайшее время на субботник. Информация прозвучала на заседании краевого правительства. Дата в каждой территории устанавливается в зависимости от того, насколько растаял снег. В Перми дата уже известна - 21 апреля. Предприятиям разрешено выходить на уборку в свободном графике.

Неравнодушным жителям на помощь булет направлено около тысячи единиц техники. Губернатор края Максим Решетников поручил главе Перми Дмитрию Самойлову ускорить процесс уборки города нанятыми подрядными организациями, не дожидаясь субботника.