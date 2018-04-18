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«Студенческая весна»: Несмолкаемые аплодисменты и буря эмоций

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студенческая весна

В Перми подвели итоги концертно-театрального конкурса учащихся средних учебных заведений. Молодые и творчески настроенные ребята со всего края прошли жесткий отбор. Лучшая из лучших команд представит регион на всероссийском фестивале.

Борьба за звание лучших длилась с конца марта. Творческая молодежь из профессиональных учебных заведений проявила себя в разных направлениях - оригинальный жанр, театральное искусство, вокал, лучший костюм, художественное слово, хореография. 

Для колледжей, техникумов, училищ – это уже 17-я концертно-театральная весна. В этом году в фестивале участвовало 35 учебных заведений среднего профессионального образования Пермского края. Это и Чайковский, и Березники, Соликамск, Кудымкар и другие города. Каждый готовил свою концертную программу, ее оценивало жюри. Лучшие номера попали в заключительный гала-концерт.

Самой популярной номинацией оказался музыкальный жанр. Членам жюри было непросто выбрать победителей. По их словам, все выступили очень ярко и талантливо.

весна

В «Студенческой весне» участвуют учащиеся самых разных профессий - химики, экономисты, менеджеры, технологи, автомеханики, электромонтеры и многие другие. Организатором «Студенческой концертно-театральной весны» выступает Министерство образования и науки Пермского края. Как говорят здесь, тех, кто ведет активную студенческую жизнь, ждет большое будущее.

Илья Бочаров, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края: "Прикоснуться к искусству, культуре, почувствовать еще одну возможность для самореализации - очень важно. Любые проявления человека в портфолио вкладываются и потом сработают, в том числе, и на профессиональном поприще".

Несмолкаемые аплодисменты и буря эмоций - такая атмосфера царила на гала-концерте. Каждое учебное заведение поддерживало своих участников и радовалось вместе с ними. Во всех номинациях нашлись свои победители. А гран-при за лучший концерт получил Пермский агропромышленный техникум.

Две с половиной недели состязаний позади, победители названы, а лучшие из лучших поедут в Ставрополь на «Российскую студенческую весну».

 

Метки: в Перми, Культура, Общество, Образование

Опубликовано: 18.04.2018 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

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