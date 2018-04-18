Фермерская ярмарка: наш ответ санкциям

В Перми открылась фермерская ярмарка деликатесов с юга России. Здесь можно купить вяленое и копченое мясо кабана, оленя, косули. Есть и рыбный рынок, и душистый чай.

Здесь всё, как на настоящем восточном базаре. Продавцы громко и складно рассказывают про свой товар, повсюду мешки с ароматными специями, сырами, сладостями, чаем и вяленым мясом. А главное - всё можно попробовать.

На выставке-продаже представлены деликатесы с юга России. Вяленое и копчёное мясо кабана, оленя, косули. В Перми такого не найти. Знающие покупатели сразу берут помногу, ведь это мясо очень долго может храниться в холодильнике.

Колбасы в оболочке из специй пользуются особой популярностью. Для их изготовления используются всего три консерванта - соль, перец и чеснок. И как говорят мастера: у нас нет технологий, у нас есть только бабушкины рецепты.

Наш ответ санкциям - это краснодарский хамон, его делают по специальному домашнему рецепту. Мясо свинины вялят полгода, на вкус нисколько не уступает испанскому.

Здесь же неподалёку развернулся рыбный рынок. Слабосолёная, горячего и холодного копчения чавыча, нерка, кижуч, горбуша и палтус транспортируются из самого сердца Камчатки в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. Здесь же можно купить особую икру.

Все это многообразие лучше запивать натуральным высокогорным душистым чаем ручного сбора, который представлен здесь же. Ну, а увидеть все своими глазами и попробовать можно на Пермской ярмарке. Фермерская выставка работает до 22 апреля.