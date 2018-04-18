Пермские электрички засияют чистотой

Генеральная уборка стартовала в пермских электричках. Работы идут не только внутри, но и снаружи.

К лету готовы, так можно сказать не только о тех, кто упорно тренировался, но и о пяти вагонах пермских электричек. Именно столько привели в порядок за сегодняшний день.

Есть сходство с мойкой автомобиля, правда, масштабы куда более впечатляющие. Перед прохождением между огромными щётками электричка обесточивается, затем локомотив протягивают через эти «мыльные ворота».

Но и без ручного труда никак: бригада тщательно убирает вагоны изнутри. Моют всё: сидения, потолки, решётки и лампочки. Также дезинфицируют туалеты. Надолго ли сохранится эта чистота, зависит в том числе от пассажиров.

Спрашивать за чистоту в вагонах будут лично руководителей Пермской пригородной компании. Персональная ответственность - новшество 2018 года.

Сергей Канцур, генеральный директор АО "Пермская пригородная компания»: "Каждый свои вагоны будет принимать, смотреть, следить за их состоянием. Завели единый журнал - на стенде фиксируем, как будет выглядеть. Ставим оценки за чистоту и готовность электропоезда к выходу в рейс".

25 апреля в городском call-центре пройдёт «прямая линия» для тех, кто пользуется электричками. Пожаловаться на состояние вагонов или, напротив, выразить благодарность тем, кто их убирает, можно также на страничке Пригородной компании «ВКонтакте».

Всего уборщикам предстоит умыть и прибрать 164 вагона. Пассажиров обещают удивить чистотой электричек уже к майским праздникам.