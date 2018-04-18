В Орджоникидзевском районе горел жилой дом
В Орджоникидзевском районе Перми утром произошел пожар в одной из квартир на улице Льва Лаврова 16. Очевидцы сообщают о шести машинах огнеборцев и карете скорой помощи, приехавших на место. Также очевидцы рассказывают о том, что были госпитализированы три человека, официального подтверждения этим данным пока нет.
Пожар начался на втором этаже, затем пламя перебросилось по балкону на третий этаж.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был ликвидирован к половине девятого утра. Ущерб и причины пожара устанавливаются.
Подробности - у Данила Гусельникова, который отправился на место ЧП и вышел на прямую связь со студией.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермякам показали новейшую пожарную технику
Большие учения: Разлив нефти остановлен
Народный контроль: пермские активисты посчитают ямы
Пермяки на вой сирен не реагировали
1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018
Радоница: пермяки навестили могилы родных и близких
В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии
Крупных чиновников ГУФСИН судили за взятки
Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО
«Кубок Медведей» достался пермякам
Добавить комментарий: