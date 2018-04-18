В Орджоникидзевском районе горел жилой дом

В Орджоникидзевском районе Перми утром произошел пожар в одной из квартир на улице Льва Лаврова 16. Очевидцы сообщают о шести машинах огнеборцев и карете скорой помощи, приехавших на место. Также очевидцы рассказывают о том, что были госпитализированы три человека, официального подтверждения этим данным пока нет.

Пожар начался на втором этаже, затем пламя перебросилось по балкону на третий этаж.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был ликвидирован к половине девятого утра. Ущерб и причины пожара устанавливаются.

Подробности - у Данила Гусельникова, который отправился на место ЧП и вышел на прямую связь со студией.