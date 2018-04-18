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← Большие учения: Разлив нефти остановлен

В Орджоникидзевском районе горел жилой дом →

Пермякам показали новейшую пожарную технику

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робот-пожарный

Современные пожарные машины, новейшие средства спасения и беспилотные летательные аппараты выставили на площади перед пермским Домом офицеров. Повод – сто лет со дня создания Советской пожарной охраны.

Смелые! Отважные! Умные! Именно такими выглядят в глазах детей пожарные. Впрочем, за век личные качества работников этой службы не изменились. А вот техника стала совершенней. С оборудованием, которое огнеборцы используют в работе, познакомили и пермяков.

прибор

 

Сотрудник МЧС: "С помощью этого спасательного устройства три человека могут эвакуироваться на свежий воздух. Работоспособность 20 минут. В комплекте баллон с сжатым воздухом. У него нет вентиля, здесь чека".

Другая машина со спасательным рукавом считается самым эффективным и безопасным средством коллективного спасения с высоты. Применяют ее во многих странах мира. По соседству квадроциклы и снегоходы, которые вызвали настоящий ажиотаж у посетителей. Самое интересное, что все можно не только потрогать, а, к примеру, забраться внутрь.

пожарная техника

Автоцистерна с улучшенными характеристиками может использоваться почти во всех ЧС. Фишка машины в специальном бортовом компьютере, а значит, что все манипуляции проходят намного быстрее и комфортнее.

Среди экспонатов и современное оборудование, которое не так давно поступило на вооружение. К примеру, квадрокоптер или робот-пожарный. Его используют в местах, где человеку находиться опасно. Управляется дистанционно.

квадрокоптер

Не обошлось без полевой кухни. Продегустировать кашу с тушенкой мог любой желающий.

 

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 18.04.2018 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

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