Пермь. Новости культуры
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-В Пермском доме народного творчества «Губерния» подвели итоги фестиваля Студенческая концертно-театральная весна среди учащихся профессиональных образовательных учреждений Пермского края.
- В Музее современного искусства открылась новая выставка «Пермь Третья». Такое название в народе музей PERMM получил, когда располагался на Речном вокзале.
- В Пермской школе №7 презентовали детскую книгу с оживающими картинками «Дороги, дружба и немного сказки» - это новый формат литературы с элементами дополненной реальности.
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