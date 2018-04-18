Пермь. Новости культуры

Темы выпуска:

-В Пермском доме народного творчества «Губерния» подвели итоги фестиваля Студенческая концертно-театральная весна среди учащихся профессиональных образовательных учреждений Пермского края.

- В Музее современного искусства открылась новая выставка «Пермь Третья». Такое название в народе музей PERMM получил, когда располагался на Речном вокзале.

- В Пермской школе №7 презентовали детскую книгу с оживающими картинками «Дороги, дружба и немного сказки» - это новый формат литературы с элементами дополненной реальности.