Большие учения: Разлив нефти остановлен

Масштабные учения прошли в одном из цехов по добыче нефти и газа. По легенде, в резервуаре объемом в пять тысяч кубических метров произошла течь. Что было дальше?

Тревожные сигналы звучат в унисон, предупреждая о том, что на производстве случилось ЧП. Персонал покидает территорию, а на место аварии выдвигаются пожарные, ликвидаторы, спасатели и разведчики с аппаратурой.

Это тактико-специальные учения по ликвидации разлива в резервуарном парке четвёртого цеха по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Перми». По легенде одна из ёмкостей объёмом 5 тысяч кубических метров дала течь.

Сергей Брюханов, начальник ЦИТС «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Произошла разгерметизация перед коренной задвижкой номер 55 РВС номер один, как видим за моей спиной, с разливом нефтесодержащей жидкости в каре резервуара".

Чтобы предотвратить распространение нефтесодержащей жидкости, устанавливаются боновые заграждения. А уже после того как заслон поставлен, разлившуюся нефть надо собрать в специальный резервуар.

Несмотря на то, что это просто учения, попасть в эпицентр событий не так просто. Сначала инструктаж по технике безопасности, плюс индивидуальные средства защиты - противогаз, и каска, на всякий случай.

На переднем крае - аварийно-спасательное подразделение. Такие созданы во всех цехах для ликвидации последствий подобных ЧП.

За тем, как проходят учения, в режиме онлайн наблюдают в Перми и Москве - для этого используется мобильный комплекс связи. Очень удобно для оперативной передачи информации из любой точки края.

Условия каждый раз стараются максимально приблизить к реальным. В любое время года, на суше и на воде. И по итогам дня сегодняшнего - оценка «хорошо».