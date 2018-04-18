Народный контроль: пермские активисты посчитают ямы
Весеннюю уборку улиц Перми проверили общественные активисты. В поле их зрения попало не только то, как обочины и ограждения моют от грязи, но и состояние дорог после таяния снега. Где и что увидели?
Прошлогодние листья, ветки и накопившийся за зиму мусор отправляются в ковш трактора, а затем в кузов грузовика. Песок и пыль с бордюров соскребают и оставляют дожидаться техники. Уборка идет в каждом районе города. Моют ограждения, после - красят.
Коммунальщиков контролируют. Были уже проверки из администраций, а сегодня первая общественная. Обращают внимание на все. Но упор - на то, как пережили дороги минувшую зиму. Многого для этого не нужно - рулетка и протоколы.
Такая яма однозначно попадает в протокол. Его направят в администрацию района. А уже там разберутся, оштрафовать подрядчика или поставить дорогу в план ремонта. Улица Васильева собрала больше всего жалоб пермяков. Ее судьба уже определена.
Андрей Угольков, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» г. Перми: "Будет выполняться ремонт всей проезжей части от Героев Хасана до Свиязева с обустройством тротуара по правой стороне и обустройство обочин".
В следующий раз с проверками общественники двинутся в Мотовилиху. А сегодня закончили на самой границе двух районов. Улицу Самаркандскую ремонтировали в 2017-м. Тут для диагноза и рулетка не нужна.
Михаил Борисов, региональный координатор федерального проекта «Городская среда»: "Объекты гарантийные по Лихвинской и Самаркандской находятся в нормативном состоянии. Мы посмотрели с вами, что нет стирания верхнего слоя износа, и это говорит о высоком качестве как самого состава, так и выполненных работ".
С весенней уборкой все намного проще. Потому что сам процесс легче. Каждый день в городе можно увидеть машины-цистерны, отмывающие ограждения, урны, бордюры, дорожные знаки.
Весенняя уборка дело нехитрое. Каждый пермяк может присоединиться к общегородскому субботнику уже в эту субботу 21 апреля.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки на вой сирен не реагировали
1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018
Радоница: пермяки навестили могилы родных и близких
В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии
Крупных чиновников ГУФСИН судили за взятки
Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО
«Кубок Медведей» достался пермякам
Клещевой энцефалит: бесплатная вакцина появится не раньше мая
«Амкар» уступил «Рубину»
В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками
Добавить комментарий: