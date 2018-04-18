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← Пермяки на вой сирен не реагировали

Народный контроль: пермские активисты посчитают ямы

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ямка

Весеннюю уборку улиц Перми проверили общественные активисты. В поле их зрения попало не только то, как обочины и ограждения моют от грязи, но и состояние дорог после таяния снега. Где и что увидели?

Прошлогодние листья, ветки и накопившийся за зиму мусор отправляются в ковш трактора, а затем в кузов грузовика. Песок и пыль с бордюров соскребают и оставляют дожидаться техники. Уборка идет в каждом районе города. Моют ограждения, после - красят.

Коммунальщиков контролируют. Были уже проверки из администраций, а сегодня первая общественная. Обращают внимание на все. Но упор - на то, как пережили дороги минувшую зиму. Многого для этого не нужно - рулетка и протоколы.

Такая яма однозначно попадает в протокол. Его направят в администрацию района. А уже там разберутся, оштрафовать подрядчика или поставить дорогу в план ремонта. Улица Васильева собрала больше всего жалоб пермяков. Ее судьба уже определена.

Андрей Угольков, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» г. Перми: "Будет выполняться ремонт всей проезжей части от Героев Хасана до Свиязева с обустройством тротуара по правой стороне и обустройство обочин".

В следующий раз с проверками общественники двинутся в Мотовилиху. А сегодня закончили на самой границе двух районов. Улицу Самаркандскую ремонтировали в 2017-м. Тут для диагноза и рулетка не нужна.

Михаил Борисов, региональный координатор федерального проекта «Городская среда»: "Объекты гарантийные по Лихвинской и Самаркандской находятся в нормативном состоянии. Мы посмотрели с вами, что нет стирания верхнего слоя износа, и это говорит о высоком качестве как самого состава, так и выполненных работ".

уборка

С весенней уборкой все намного проще. Потому что сам процесс легче. Каждый день в городе можно увидеть машины-цистерны, отмывающие ограждения, урны, бордюры, дорожные знаки.

Весенняя уборка дело нехитрое. Каждый пермяк может присоединиться к общегородскому субботнику уже в эту субботу 21 апреля.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.04.2018 в 11:08 в рубрике - Вести Пермь

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