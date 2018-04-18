Радоница: пермяки навестили могилы родных и близких
В Перми отметили Радоницу. У православных верующих в этот день принято посещать могилы родственников и поминать усопших. Возле Северного и Южного кладбищ были организованы временные остановки и ходили дополнительные автобусные и троллейбусные маршруты. Несмотря на еще не растаявший снег, людей было много. Во всех храмах состоялись богослужения.
Евгения Минина: "Это Пасха для умерших. Для нас была в воскресенье, а это для них Пасха".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии
Крупных чиновников ГУФСИН судили за взятки
Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО
«Кубок Медведей» достался пермякам
Клещевой энцефалит: бесплатная вакцина появится не раньше мая
«Амкар» уступил «Рубину»
В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками
В Прикамье пройдут учения истребителей и бомбардировщиков
В четверг ожидается кратковременное потепление
Пермь. Вести Спорт
Добавить комментарий: