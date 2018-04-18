Радоница: пермяки навестили могилы родных и близких

В Перми отметили Радоницу. У православных верующих в этот день принято посещать могилы родственников и поминать усопших. Возле Северного и Южного кладбищ были организованы временные остановки и ходили дополнительные автобусные и троллейбусные маршруты. Несмотря на еще не растаявший снег, людей было много. Во всех храмах состоялись богослужения.

Евгения Минина: "Это Пасха для умерших. Для нас была в воскресенье, а это для них Пасха".