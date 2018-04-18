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В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии

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класс Росгвардии

В пермской школе №101 открыли первый в стране класс Росгвардии. Уроки здесь будут проходить у 35 семиклассников. Причем половина из них - это девочки, которые поменяли юбки и туфли на брюки и краповый берет.

Вынос знамени под торжественные звуки духового оркестра, напутствия учителей и наставников, принятие присяги. Последний пункт кажется самым волнительным для новоиспеченных юногвардейцев.

клятва росгвардия

Ну, а после экскурсия по первому в России классу Росгвардии. В нем будут проходить занятия у 35 семиклассников 101-й пермской школы. Почти половина из них девочки, которые запросто поменяли юбки и туфли на брюки и краповый берет.

Дарья Зайцева, ученица школы №101 г.Перми: "Мне нравится быть патриотом страны. Я считаю, что это правильно иметь в школе такой класс".

Конечно, при наборе класса смотрели на успехи в спорте и в учебе, но главную роль сыграло желание самих ребят. Выбор детей поддерживают и родители.

класс Росгвардии

В специализированном классе раз в неделю ребята будут изучать теорию - основы безопасности жизнедеятельности, историю. Особое внимание уделят и патриотическому воспитанию. За время существования патриотического клуба в этой школе ребята завоевали множества наград. 

На базе Пермского военного института войск нацгвардии учащихся ждет практика. Ребята пройдут строевую и физическую подготовку, научатся стрелять и плавать, изучат боевые искусства.

Дарья Запевалова, руководитель Росгвардии школы №101 г.Перми: "Поступая по военной направленности, ребятам будет намного проще. Они уже владеют основными главными навыками. Многие ребята из этого класса, цель их – поступление в военные вузы страны".

юнг

Первые занятия начнутся здесь уже на следующей неделе. Свои навыки юногвардейцы покажут уже в конце апреля на очередных военно-прикладных соревнованиях.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

Опубликовано: 18.04.2018 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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