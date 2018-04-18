1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018

В Фестивальном доме на эспланаде начали монтировать стенды для проведения одного из самых зрелищных мероприятий года. 19 апреля здесь откроется Пермский инженерно-промышленный форум. Свои передовые достижения представят крупнейшие предприятия Пермского края. Что можно будет увидеть?

В ближайшие сутки предстоит смонтировать 25 мониторов, наладить конференцсвязь и подключить камеры трансляции. Без привычного технического оснащения современный инженерно-промышленный форум уже сложно себе представить.

Новинка этого года - огромный светодиодный экран высочайшей четкости. Для него даже презентации участникам придется делать в особом формате.

В этом году Пермский инженерно-промышленный форум уже установил своеобразный рекорд. За два дня до мероприятия для участия в нем зарегистрировались полторы тысячи человек. Все должны разместиться в зале пленарных заседаний, место для центрального доклада уже определено.

Тем временем, в выставочном зале уже появился первый экспонат. Макет двигателя РД-275 - первая ступень ракеты «Протон».

Александр Лядов, заместитель исполнительного директора по качеству ПАО «Протон-ПМ»: "Он является гордостью не только нашего предприятия, но и гордостью России. Этот двигатель не раз был отмечен наградами на различных выставках".

Впрочем, на этот раз участники выставки приходят не за наградами. Инженерно-промышленный форум - место, где будут представлены лучшие разработки прикамской промышленности. А в деловой программе главной темой станет рост производительности труда - край является пилотным проектом федеральной программы. Кооперация с такими гигантами, как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» - еще один пример успешной работы новой команды губернатора. И наконец, главное отличие форума этого года - огромное количество выездных площадок.

Елена Дегтярева, первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Мы поедем в Краснокамск на аудит, в Краснокамскую фабрику деревянных игрушек и в течение 2 часов посмотрим, что можно сделать на предприятии, чтобы улучшить его показатели по производительности. Очень серьезная качественная конференция, которая состоится на ПНППК, и выездная сессия РЖД".

Форум в Фестивальном доме на эспланаде начнется в четверг 19 апреля. Эксперты и зарегистрированные участники будут работать 2 дня, а в субботу выставка авиа- и ракетных двигателей откроет свои двери для всех желающих.