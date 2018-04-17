Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО
Пермяк Никита Шаршавин стал трехкратным чемпионом Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству. На соревнованиях в Ижевске пермский спортсмен в весовой категории до 84 кг провел четыре боя, в трех из которых одержал досрочные победы, а в финале решением судей победил за два раунда, опытного бойца Рината Фахретдинова из Республики Татарстан. В мае Никита Шаршавин представит Пермский край на Чемпионате России по ММА, который пройдет в Челябинске.
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