Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО

Пермяк Никита Шаршавин стал трехкратным чемпионом Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству. На соревнованиях в Ижевске пермский спортсмен в весовой категории до 84 кг провел четыре боя, в трех из которых одержал досрочные победы, а в финале решением судей победил за два раунда, опытного бойца Рината Фахретдинова из Республики Татарстан. В мае Никита Шаршавин представит Пермский край на Чемпионате России по ММА, который пройдет в Челябинске.