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← «Кубок Медведей» достался пермякам

Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО

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СОРЕВНОВАНИЯ

Пермяк Никита Шаршавин стал трехкратным чемпионом Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству. На соревнованиях в Ижевске пермский спортсмен в весовой категории до 84 кг провел четыре боя, в трех из которых одержал досрочные победы, а в финале решением судей победил за два раунда, опытного бойца Рината Фахретдинова из Республики Татарстан. В мае Никита Шаршавин представит Пермский край на Чемпионате России по ММА, который пройдет в Челябинске.

Метки: в Перми, Спорт, В России

Опубликовано: 17.04.2018 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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