Крупных чиновников ГУФСИН судили за взятки

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по одному из самых громких дел о коррупции. В регулярном получении взяток, в частности, в виде драгоценных монет и туристических путевок, обвинили бывшего начальника всех тюрем Прикамья, генерала Александра Соколова. Чуть раньше ему уже дали пять лет за подобное преступление. Сейчас же по новым эпизодам в деле фигурировал еще один высокопоставленный чин Федеральной службы исполнения наказаний. Какой срок озвучили на этот раз?

Громкое дело, которое длилось несколько лет, закончилось приговором. На скамье подсудимых оказалось сразу два высокопоставленных чиновника краевого управления ГУФСИН.

В суд Андрей Лесничий – экс-руководитель исправительной колонии №29 - пришел сам, правда, уже с вещами. Второго - бывшего начальника управления ГУФСИН по Пермскому краю Александра Соколова - привез конвой. В начале зачитали то, что изъяли у бывшего генерал-лейтенанта.

Судья больше десяти минут зачитывала список коллекционного оружия, дорогих украшений и серебренных монет, которые были изъяты у Александра Соколова.

Оксана Костевич, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Примерную стоимость я не могу вам точно сказать, там каждая вещь была оценена отдельно. Мы не складывали данные суммы".

Александр Соколов возглавлял управление ГУФСИН с 2003 года. Среди руководителей правоохранительных органов региона он был старожилом.

Светлана Войтко, судья Ленинского районного суда: "Суд считает, что вина Соколова в совершении преступления, связанного с передачей взятки полностью нашла свое подтверждение".

В 2016 году Московский суд уже признал Александра Соколова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Сегодня Ленинский районный суд добавил к этому приговору еще 10 лет. Поскольку за решеткой он уже пробыл 3 года, в общей сложности в колонии строгого режима экс-руководитель пробудет 12 лет.

Второму фигуранту - Андрею Лесничему присудили штраф в размере 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Оба фигуранта этого уголовного дела своей вины не признали. Адвокат Александра Соколова будет оспаривать приговор в краевом суде.

Павел Болилый, адвокат: "Приговор считаю необоснованным, незаконным и не соответствует фактическим обстоятельствам дела, которые произошли за месяцы судебного разбирательства".

Отбывать наказание экс-руководитель краевого управления ГУФСИН будет в колонии строгого режима. Кроме этого и Соколова и Лесничего лишили офицерских званий.