«Кубок Медведей» достался пермякам

Пермская команда «Молот-2009» стала обладателем «Кубка Медведей». В этом году третий Кубок для хоккеистов 2009 года рождения впервые обрел статус международного – побороться за победу в соревнованиях приехали ребята из Казахстана. Семь команд бились на льду пермского «Молота» целых три дня. При поддержке сайта «кидз хоккей» игры комментировали и транслировали на портале Ютюб.

Артур Зайцев, тренер команды «Молот-2009»: "Каждая команда работает над своей индивидуальной игрой. Мы стараемся как можно плотнее играть с соперником, чтобы больше времени проводить в атаке и поменьше у наших ворот".

В итоге, третье место занял уфимский «Салават Юлаев», второе - "Нефтехимик" из Нижнекамска. «Стая пираний» пермского «Молота», как сами себя называют подопечные тренера Артура Зайцева, прошли весь Кубок без поражений, подтвердив прошлогодний статус чемпионов.

Иван Никулин, игрок команды «Молот-2009»: "У нас команда очень дружная. Мы практически всегда побеждаем, у нас очень мало поражений. Тренер тоже очень хороший. Иногда бывает злой, когда проигрываем. Но всегда добрый".