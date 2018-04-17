Клещевой энцефалит: бесплатная вакцина появится не раньше мая
В Прикамье не оказалось вакцины против клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре сообщили, что бесплатный препарат поступит в регион не раньше мая, когда обычно кампания стартует уже в апреле. Сейчас краевым Минздравом рассматривается вопрос о софинансировании отдельных категорий граждан, чтобы каким-то образом хотя бы частично компенсировать затраты, - рассказала заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова.
Первый случай укуса клеща был зарегистрирован в Карагайском районе. Пострадал 11-летний мальчик. К счастью, клещ оказался незаразным.
Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Бесплатная вакцинация будет при поставках бюджетной вакцины, которая поступит в край в конце апреля, в начале мая. Все зависит от Министерства здравоохранения, насколько быстро они закупят вакцину".
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