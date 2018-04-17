В Прикамье пройдут учения истребителей и бомбардировщиков
В Пермском крае пройдут воздушные учения, в ходе которых экипажи истребителей МиГ-31БМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 выполнят дозаправку в воздухе. Отработка действий будет проходить как днем, так и ночью. Всего в учениях примут участие более 50 единиц авиатехники.
Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов летной подготовки. Пилоты на высоте 4500 метров при скорости 550 км/ч приблизятся к топливозаправщику на расстоянии 10-15 метров. Выпущенной штангой будут контактировать с конус-датчиком заправщика, а затем выдержат данную дистанцию до полной перекачки топлива.
Пресс-служба Центрального военного округа: «Дозаправка будет осуществляться самолетом Ил-78 в горизонтальном полете и в развороте. Воздушный танкер одновременно заправит сразу два самолета. В полетах в дневное и ночное время суток будут задействованы более 200 человек летного и технического состава и более 50 единиц техники».
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