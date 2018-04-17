В четверг ожидается кратковременное потепление

В ГИС-Центре ПГНИУ рассказали, что в ближайшие дни в Прикамье температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4 градуса. При этом осадков не ожидается. Сегодняшняя ночь была холодной – до минус 8 градусов в Перми, до минус 15 по северу края. Днем столбик термометра покажет отметку в +4С. Холодной будет и ночь на среду – минус 5 градусов в Перми, до минус 12 по северу края. Кратковременное потепление ожидается в четверг 19 апреля.