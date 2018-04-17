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В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками

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КНИГА

Книгу сказок можно читать, рассматривать картинки, а теперь ещё оживлять героев. В пермской школе №7 прошла презентация книги с дополненной реальностью.

На уроке исследований - одном из любимых - второклассники с помощью учителя и других интересных собеседников открывают для себя новые горизонты.Сегодня любознательных учеников 2 «Б» класса пермские издатели пригласили в путешествие по необычной книге с дополненной реальностью. Эту книгу можно читать, рассматривать картинки, а можно и оживлять картинки.

 Приключение начинается от большого дуба на улице Луначарского. В поисках своего друга- большого дворового пса, второклассница Катя, как водится, преодолеет множество разножанровых препятствий (страну детективов, Лунную колонию роботов, страну сказок) и повстречает различных, не всегда приглядных сущностей.

Чтобы волшебная книжка ожила, нужно сначала скачать, а затем открыть бесплатное приложение БУК БУК. 15 из 40 представленных в книге картинок - интерактивные. Рыжий Кот танцует рэп, Баба-Яга - инструктор по йоге, Змей Горыныч работает мэром города и играет в баскетбол. Пермячка Катя прокладывает свой путь между реальным и миром фантазий. А повзрослев, создаст сказку в память о друге детства.

КНИГА ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

 Екатерина Любимова, руководитель проекта «Дороги, дружба и немного сказки»: "Главные герои путешествуют, дружат, борются со злом, стараются помогать друг другу Книжка очень добрая, учит ребёнка доброте, состраданию, находчивости и оптимизму, и, что немаловажно, умению выпутываться из любых ситуаций".

 Книга «Дороги, дружба и немного сказки» - продукт творческой группы "Генезис". Автор приключений - москвич под псевдонимом Аркадий Мороз, иллюстрации создавали в Челябинске, анимацию - в Новосибирске. До ума приложение довели в Санкт-Петербурге. В путешествие от дуба по улице Луначарского приглашают в первую очередь пермяков.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 17.04.2018 в 15:24 в рубрике - Вести Пермь

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