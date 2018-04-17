Пермь. Вести Спорт

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- Пермский «Амкар» на своём поле уступил казанскому «Рубину» в матче 26-го тура Чемпионата России по футболу.

- Пермяк Никита Шаршавин стал трехкратным чемпионом Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству.

- Пермская команда «Молот-2009» стала обладателями «Кубка Медведей». В этом году третий Кубок для хоккеистов 2009 года рождения впервые обрел статус международного.