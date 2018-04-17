Роботы и беспилотники: что показали пермские пожарные

В Пермском гарнизонном доме офицеров проходит торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Советской пожарной охраны.

На площади перед пермском Домом офицеров МЧС выставило для обозрения технику, включая самые последние новинки. Для детей пожарные-спасатели организовывают викторины, конкурсы. В фойе представлена выставка детского творчества на противопожарную тематику. Также в рамках мероприятия состоится чествование ветеранов Советской пожарной охраны.

Пермяки и жители окрестных домов ежегодно становятся участниками такого мероприятия, многие приходят с детьми. Подробности - у Марины Печеновой.