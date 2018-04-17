«Пасха мёртвых» изменила движение автобусов

На 17 апреля в этом году приходится «Радоница» - особый день поминовения предков или родительский день, который отмечается на 9-й день после Пасхи.

В Перми в связи с этим откроют временные остановочные пункты у кладбищ Южное и Головановское. На Северное кладбище будут заезжать два автобусных маршрута. Количество автобусов, работающих на маршрутах, следующих на Северное и Головановское некрополи, планируется увеличить. Вблизи временных остановок общественного транспорта весь день будут дежурить сотрудники ДПС.